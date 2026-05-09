Benarkah Skincare Abal-Abal Bisa Sebabkan Kemandulan atau Sulit Hamil? Ini Kata Dokter

PENGGUNAAN skincare sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Namun, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan, terutama skincare abal-abal yang tidak memiliki izin edar resmi maupun kandungan yang jelas.

Belakangan, muncul kekhawatiran skincare abal-abal bisa memengaruhi kesuburan hingga menyebabkan sulit hamil. Apakah hal itu benar?

1. Bisa Sebabkan Kemandulan atau Sulit Hamil

Dokter Spesialis Kulit dari Rumah Sakit Columbia Asia Hospital Pulomas, dr. Zahreza Maya Sari Nasution, Sp.DVE, dalam program Morning Zone yang tayang di channel Youtube official Okezone, menyebut kemungkinan skincare abal-abal bisa menyebabkan kemandulan atau sulit hamil memang bisa terjadi. Hal itu utamanya bisa terjadi jika produk mengandung bahan berbahaya dan digunakan dalam jangka panjang.

“Ada beberapa (kasus skincare abal-abal yang bisa menyebabkan kemandulan atau sulit hamil),” ujar dr. Maya.

Lebih lanjut, dr. Maya mengatakan bahwa risiko tersebut umumnya berasal dari kandungan bahan keras dan berbahaya yang sering ditemukan dalam produk abal-abal. Beberapa di antaranya seperti merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, hingga zat tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh.

“Biasanya itu skincare abal-abal dari bahan-bahan keras tadi itu, bisa karena hormon estrogennya terganggu untuk kesuburan. Jadi kan bisa susah punya anak,” ucap dr. Maya.