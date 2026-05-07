Kulit Rusak karena Skincare Abal-Abal? Ini Langkah Pertolongan Pertamanya

MARAKNYA skincare abal-abal yang beredar di pasaran membuat banyak orang mengalami masalah kulit, mulai dari iritasi, kemerahan, hingga jerawat parah. Kondisi ini sering terjadi karena kandungan produk yang tidak jelas atau penggunaan skincare berlebihan tanpa memberi waktu kulit untuk pulih.

Lantas, apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjut memakai skincare abal-abal? Berikut langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan.

1. Skincare Abal-Abal

Penggunaan skincare abal-abal dapat menimbulkan berbagai masalah kulit karena umumnya memiliki kandungan yang tidak jelas, tidak terdaftar resmi, atau mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, hingga steroid. Dalam beberapa kasus, produk semacam ini memang bisa memberikan hasil instan, misalnya kulit tampak lebih putih atau mulus dalam waktu singkat.

Namun, efek tersebut biasanya tidak bertahan lama. Justru, skincare abal-abal ini bisa berisiko merusak lapisan pelindung alami kulit atau skin barrier.

Ketika skin barrier rusak, kulit menjadi lebih sensitif dan rentan mengalami iritasi. Gejalanya bisa berupa kemerahan, rasa perih, gatal, kulit kering dan mengelupas, muncul bruntusan, hingga jerawat yang semakin parah.

Bahkan, ada juga yang mengalami sensasi panas terbakar setelah memakai produk tertentu. Kondisi ini sering terjadi karena kulit “dipaksa” menerima terlalu banyak bahan aktif tanpa waktu untuk pulih.