HOME WOMEN BEAUTY

Bingung Pilih SPF Sunscreen untuk Kegiatan Sehari-hari? Ini Tips dari Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |13:05 WIB
Bingung Pilih SPF Sunscreen untuk Kegiatan Sehari-hari? Ini Tips dari Dokter
Memilih sunscreen tepat untuk kegiatan sehari-hari. (Foto: Freepik)
MEMILIH sunscreen dengan SPF yang tepat sering kali membuat banyak orang bingung. Utamanya karena setiap aktivitas sehari-hari memiliki kebutuhan perlindungan kulit yang berbeda.

Ada yang mengira semakin tinggi SPF, maka semakin baik. Padahal tidak selalu demikian. Menurut penjelasan dokter, pemilihan sunscreen sebaiknya disesuaikan dengan jenis kulit, kondisi aktivitas, serta lingkungan tempat beraktivitas agar perlindungan tetap optimal tanpa menimbulkan masalah kulit seperti jerawat atau iritasi.

Pakai Sunscreen

1. Pilih Sunscreen yang Tepat

Dokter Spesialis Kulit dari Rumah Sakit Columbia Asia Hospital Pulomas, dr. Zahreza Maya Sari Nasution, Sp.DVE, dalam program Morning Zone di Youtube official Okezone, memberikan tips memilih sunscreen yang tepat untuk kegiatan sehari-hari. Menurut dr. Maya, sunscreen sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kulit dan aktivitas sehari-hari.

Jadi, pemilihan sunscreen bukan hanya terpaku pada angka SPF yang tinggi. dr. Maya menyebut sunscreen dengan SPF 30++ hingga SPF 50++ sebenarnya sudah cukup untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari jika digunakan dengan benar dan rutin.

“Sebenarnya SPF itu 30++, 50++ udah bisa. Enggak (semakin tinggi kandungan spf nya semakin baik), enggak juga sih,” ujar dr. Maya dalam program Morning Zone, Kamis (7/5/2026).

 

