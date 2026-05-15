Hamil Anak Pertama, Potret Cantik Shenina Cinnamon dengan Baby Bump yang Memesona

AKTRIS Shenina Cinnamon kembali mencuri perhatian publik di tengah kabar kehamilan anak pertamanya. Dalam sejumlah potret terbaru yang beredar, Shenina terlihat semakin menawan dengan baby bump yang mulai tampak jelas.

Penampilannya yang tetap sederhana, namun elegan membuat banyak warganet memuji pesona ibu hamil tersebut. Shenina pun masih aktif menemani sang suami, Angga Yunanda, di tengah kehamilan yang makin matang.

1. Potret Cantik

Dalam unggahan terbaru Shenina di Instagram, dia tampil menawan dalam pakaian bertema monokrom alias hitam dan putih. Dia memadupadankan dress mini berkelir hitamnya dengan kaus putih dan celana senada.

Penampilannya makin menawan karena makeup natural Shenina. Namun, potretnya tetap standout lewat sentuhan lipstik merah merona. Sepatu merah pun membuat penampilannya makin menawan.

Warna lipstik merah merona yang digunakan Shenina sukses membuat wajahnya lebih segar. Baby bump Shenina juga makin membesar memasuki usia kehamilan ke-10 bulan.

Tak heran, potret ini banjir pujian dari penggemar. Banyak penggemar yang memberikan ucapan selamat serta doa untuk kesehatan ibu dan calon bayi. Kehadiran baby bump yang semakin terlihat juga menjadi perhatian utama dalam setiap unggahan terbaru yang menampilkan dirinya.

“Gemes banget bumil cantik,” tulis netizen.

“Cantik sekali,” timpal netizen lainnya.