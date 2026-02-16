Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Spill Gender Anak, Perempuan atau Laki-Laki Ya?

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Spill Gender Anak, Perempuan atau Laki-Laki Ya? (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kabar bahagia kembali datang dari pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Setelah mengumumkan kabar kehamilan pertamanya pada 11 Februari lalu, kini pasangan artis ini mengungkap gender calon bayi pertama mereka ke publik.

Dalam unggahannya di Instagram, Angga mengumumkan bahwa bayi yang dikandung Shenina adalah bayi laki-laki.

"It's a BOY! Our hearts are full," tulisnya dalam caption.

Pengumuman itu dibagikan Angga sambil mengunggah potret gender reveal yang hanya dilakukan berdua oleh mereka. Tampak potret Angga dan Shenina kompak memakai baju putih dan berada di sebuah taman, tepatnya di bawah pohon beringin.

Dekorasi yang dibuat pun cukup sederhana dan tentunya bertema putih. Dalam momen itu disediakan dua wadah cat berwarna pink dan biru.

Angga dan Shenina pun mencelupkan tangan mereka ke wadah yang sudah disiapkan sembari menutup mata. Mereka kemudian menempelkan tangan yang sudah terkena cat ke papan yang telah disediakan.

Keduanya terkejut dan merasa sangat bahagia saat mengetahui warna biru yang menandakan bahwa anak mereka adalah laki-laki.