Angga Yunanda dan Shenina Ungkap Perbedaan saat Pacaran dan Menikah

SETELAH berpacaran selama empat tahun, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, akhirnya resmi menikah pada 10 Februari 2025. Keduanya justru semakin menunjukkan sisi romantis setelah berlangsungnya pernikahan.

Video momen-momen kemesraan mereka berdua beredar di media sosial. Ketika mereka ditanya mengenai perbedaan menikah dengan kehidupan setelah menikah, mereka kompak menjawab, bahwa kini mereka menjadi semakin intens kebersamaanya karena sudah tidak ada penghalang lagi.

Setelah menikah jadi lebih sering berbagi cerita, melakukan berbagai aktivitas bareng, hingga menghadapi masalah, semuanya mereka hadapi bersama. Meskipun sebelum menikah keduanya sudah sering menghabiskan waktu bersama, tapi tetap saja ada batasan karena belum tinggal serumah.

Bahkan, dalam video tersebut keduanya pun berjanji akan terus saling mendukung dan menghadapi setiap tantangan hidup bersama-sama selamanya.

“Sekarang ngapa-ngapain jadi bareng-bareng gitu, pokoknya apapun keputusan yang kita pengen ngelakuin sekarang harus ngobrol dulu,” ucap Shenina pada potongan video yang beredar di TikTok, Selasa (15/7/2025).

“Salah satu yang aku seneng adalah, jadinya kita bisa bareng-bareng terus. Walaupun kita sering bareng, tapi kan masih kepisah rumah masing-masing. Jadi setelah nikah kan kita terus bareng-bareng,” ungkap Angga Yunanda.

“Pokoknya aku cuman pengen spend waktu aku tuh sama dia aja gitu. Aku pengenya sama dia aja karena pokoknya apapun itu ya, susah ataupun mudah aku pengen bareng sama dia ngelakuinnya,” tambah Shenina.