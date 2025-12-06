3 Manfaat Punya Panggilan Sayang ke Pasangan

JAKARTA – 3 manfaat punya panggilan sayang ke pasangan. Meski sering dianggap norak atau terlalu manis, panggilan seperti “sayang”, “honey”, atau “baby” ternyata punya dampak positif bagi hubungan. Riset menunjukkan bahwa kebiasaan memberi pet name justru dapat mempererat ikatan emosional dalam hubungan romantis.

Menurut survei Superdrug Online Doctor terhadap 1.026 responden di Amerika Serikat dan Eropa, penggunaan panggilan sayang terbukti meningkatkan kepuasan hubungan hingga 16 persen di AS dan 9 persen di Eropa.

Karen Wong, Ph.D., peneliti sekaligus asisten profesor psikologi di California State University, Los Angeles, menjelaskan beberapa manfaat dari penggunaan nama panggilan dalam hubungan:

1. Membuat Hubungan Lebih Dekat



Penelitian menemukan bahwa pasangan yang sering menggunakan baby talk merasa lebih nyaman dan aman satu sama lain. Gaya bicara manja ini juga dapat memperkuat ikatan emosional dan membantu hubungan bertahan lebih lama.