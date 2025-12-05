Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Riset: Punya Panggilan Sayang ke Pasangan Bikin Hubungan Lebih Langgeng

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |13:53 WIB
Riset: Punya Panggilan Sayang ke Pasangan Bikin Hubungan Lebih Langgeng
Riset: Punya Panggilan Sayang ke Pasangan Bikin Hubungan Lebih Langgeng (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nama panggilan seperti “sayang”, “honey”, “baby”, atau bahkan yang lebih unik, sering dianggap klise dan membuat sebagian orang risih. Namun, penelitian justru menunjukkan bahwa kebiasaan menggunakan panggilan kesayangan dapat memperkuat hubungan romantis.

Sebuah survei yang dilakukan Superdrug Online Doctor terhadap 1.026 orang dewasa di Amerika Serikat dan Eropa menemukan bahwa penggunaan nama panggilan mampu meningkatkan kepuasan hubungan hingga 16 persen di AS dan 9 persen di Eropa, demikian dilansir dari Independent.

Menurut tim peneliti, nama hewan peliharaan atau pet name membantu menciptakan rasa keintiman dan kedekatan emosional antarpasangan.

“Dalam situasi yang tepat, nama hewan peliharaan bukan hanya cara lucu untuk memanggil pasangan. Itu bisa menjadi tanda bahwa keduanya telah merasa cukup nyaman dan membangun bahasa cinta bersama,” tulis tim Superdrug dalam laporan tersebut.

Nama Panggilan Paling Populer

Responden paling sering menggunakan:

  • Cutie
  • Princess
  • Honey

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101552/mengenal_apa_itu_lost_feeling_dalam_hubungan_ini_5_ciri_cirinya-OCm5_large.jpg
Mengenal Apa Itu Lost Feeling dalam Hubungan, Ini 5 Ciri-Cirinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/612/2862351/ciri-komunikasi-yang-sehat-antara-pasangan-utamakan-saling-terbuka-71S5Sf8qJZ.jpg
Ciri Komunikasi yang Sehat antara Pasangan, Utamakan Saling Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/612/2860977/100-kata-kata-gombalan-buat-pacar-romantis-lucu-dan-bikin-baper-P3UxOwahTj.jpg
100 Kata-Kata Gombalan Buat Pacar Romantis, Lucu, dan Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/612/2860766/100-kata-kata-gombalan-bikin-salting-di-chat-wa-cocok-untuk-pdkt-lrlxNgtUT5.jpg
100 Kata-Kata Gombalan Bikin Salting di Chat WA, Cocok untuk PDKT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/612/2857692/cara-sudut-pandang-berpikir-laki-laki-ala-dokter-aisah-punya-perbedaan-yang-unik-h6WAk2hh63.jpg
Cara Sudut Pandang Berpikir Laki-Laki ala Dokter Aisah, Punya Perbedaan yang Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/612/2777295/15-cara-menjadi-cowok-cool-idaman-cewek-syaratnya-cukup-berwajah-tampan-82Mnij2zVz.jpg
15 Cara Menjadi Cowok Cool Idaman Cewek, Syaratnya Cukup Berwajah Tampan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement