Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Perbaiki Posisi Bayi yang Sungsang, Kartika Putri Rela Jari Kelingkingnya Dibakar

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |08:58 WIB
Perbaiki Posisi Bayi yang Sungsang, Kartika Putri Rela Jari Kelingkingnya Dibakar
Perbaiki Posisi Bayi yang Sungsang, Kartika Putri Rela Jari Kelingkingnya Dibakar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Anak ketiga Kartika Putri, Muhammad Ali, ternyata sempat mengalami posisi sungsang dan terlilit tali pusar sebelum lahir pada Rabu, 3 Desember 2025.

Suami Kartika, Habib Usman Bin Yahya, tak sungkan menceritakan perjuangan sang istri dalam menghadapi proses persalinan tersebut. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah menjalani terapi akupunktur untuk memperbaiki posisi bayi.

Habib Usman mengungkapkan bahwa metode akupunktur yang ditempuh cukup unik, yakni dengan membakar bagian jari kelingking kanan dan kiri. Teknik asal Jepang itu diyakini dapat merangsang pergerakan bayi agar kembali ke posisi normal.

“Terus kata dokternya, ‘Kayaknya ini sungsang nih, susah’. Akhirnya kami ikhtiar dulu. Ada metode akupunktur Jepang di mana ujung kelingking kiri dan kanan dibakar pakai alat khusus,” tutur Habib Usman di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, bayi Kartika sempat merespons dan bergerak setelah terapi pertama dilakukan. Namun, posisi bayi tetap sulit kembali ke bawah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920/parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/612/3195881/parenting-SqUn_large.jpg
Cara Mencegah dan Mengatasi Child Grooming yang Wajib Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/612/3195729/meutya-ZUE3_large.jpg
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement