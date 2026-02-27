Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Bentuk Karakter Anak, Fairuz A Rafiq dan Sony Septian Terapkan ‘Rapor Ramadhan’

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |11:15 WIB
Bentuk Karakter Anak, Fairuz A Rafiq dan Sony Septian Terapkan ‘Rapor Ramadhan’
Bentuk Karakter Anak, Fairuz A Rafiq dan Sony Septian Terapkan ‘Rapor Ramadhan’ (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan Fairuz A Rafiq dan Sony Septian punya cara unik untuk memotivasi anak-anak mereka, King Faaz, Eijaz, dan Zhafi selama bulan suci Ramadhan.

Selain berpuasa, Fairuz menerapkan sistem “Rapor Ramadhan” yang dilengkapi dengan stiker poin untuk membentuk karakter sang buah hati.

Rapor tersebut, kata Fairuz, mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari ibadah hingga perilaku sehari-hari. Jika anak-anak berhasil melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan stiker. Sebaliknya, jika melanggar, poin tersebut pun bisa hangus.

"Rapornya itu ada tentang tingkah laku, adab, akhlak, itu ada stikernya dikasih poin-poin. Terus kalau yang untuk Al-Qur'an ada poinnya sendiri juga. Jadi mereka ngejar gitu," ujar Fairuz A Rafiq saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bahkan Fairuz menuliskan poin-poin dalam papan rapor tersebut dengan cukup detail.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/629/3201646/kecerdasan_anak-L1yd_large.jpg
IQ Anak Diturunkan dari Ayah atau Ibu? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/629/3201306/shanju-Jns4_large.jpg
Cerita Shanju Eks JKT 48 Sering Parno saat Jadi Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/629/3201285/sensori-q9ym_large.jpg
Tak Harus Ikut Kelas, Ini Benda yang Bisa Dipakai Melatih Sensorik Anak di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/629/3201246/parenting-xwNI_large.jpg
Moms Jangan Salah! Anak Aktif Justru Tanda Tumbuh Kembang Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/629/3200028/parenting-OJTw_large.jpg
Cara Komunikasi yang Tepat dengan Anak, Jadilah Pendengar yang Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920/parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement