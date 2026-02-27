Bentuk Karakter Anak, Fairuz A Rafiq dan Sony Septian Terapkan ‘Rapor Ramadhan’

Bentuk Karakter Anak, Fairuz A Rafiq dan Sony Septian Terapkan ‘Rapor Ramadhan’ (Foto: Instagram)

JAKARTA – Pasangan Fairuz A Rafiq dan Sony Septian punya cara unik untuk memotivasi anak-anak mereka, King Faaz, Eijaz, dan Zhafi selama bulan suci Ramadhan.

Selain berpuasa, Fairuz menerapkan sistem “Rapor Ramadhan” yang dilengkapi dengan stiker poin untuk membentuk karakter sang buah hati.

Rapor tersebut, kata Fairuz, mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari ibadah hingga perilaku sehari-hari. Jika anak-anak berhasil melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan stiker. Sebaliknya, jika melanggar, poin tersebut pun bisa hangus.

"Rapornya itu ada tentang tingkah laku, adab, akhlak, itu ada stikernya dikasih poin-poin. Terus kalau yang untuk Al-Qur'an ada poinnya sendiri juga. Jadi mereka ngejar gitu," ujar Fairuz A Rafiq saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bahkan Fairuz menuliskan poin-poin dalam papan rapor tersebut dengan cukup detail.