MOM AND KIDS

Tak Harus Ikut Kelas, Ini Benda yang Bisa Dipakai Melatih Sensorik Anak di Rumah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:22 WIB
JAKARTA - Dalam masa tumbuh kembangnya, anak akan banya mengeksplorasi berbagai hal yang bisa membantu stimulasi sensoriknya. Selain motorik kasar, stimulasi sensorik juga tak kalah penting bagi anak namun sering luput dari perhatian orang tua modern.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang, Prof. Rini Sekartini menilai, anak perlu diberi kesempatan untuk merasakan berbagai tekstur secara langsung. Misalnya merasakan air, tanah basah, hingga rumput.

“Perabaan itu ada di kulit, termasuk telapak kaki. Anak perlu merasakan air, tanah basah, rumput. Itu tidak bisa digantikan hanya dengan cerita,” jelasnya, Kamis (12/2/2024).

