MOM AND KIDS

Gemasnya Baby Arash Main ke Mini Zoo, Momen Belajar Motorik 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |12:29 WIB
Gemasnya Baby Arash Main ke Mini <i>Zoo</i>, Momen Belajar Motorik 
Gemasnya Baby Arash Main ke Mini {Zoo}, Momen Belajar Motorik. (Foto: IG Aaliyah Massaid)
A
A
A

JAKARTA - Baby Arash, anak pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, makin hari semakin menggemaskan. Kali ini bayi berusia 4 bulan itu tampil lucu di sebuah mini zoo.

Baby Arash jalan-jalan tidak hanya bersama Aaliyah. Kakak Aaliyah, Zahwa Rezi Massaid, juga tampak menemani baby Arash melihat-lihat mini zoom. 

"Arash the explorer.#mashaAllahtabarakAllah," ucap dikutip dari akun milik Aaliyah Massaid, Kamis (23/10/2025). 

Arash menggunakan outfit baju jenis romper dengan motif denim warna biru muda. Dipadu topi bucket hat. Baby Arash yang tampak chubby terlihat menik hewan-hewan yang ada di lokasi. 

Bahkan, Baby Arash menggerakan tangannya memberi makan salah satu rusa koleksi di mini zoo tersebut. 

Deretan fans Baby Arash pun langsung berkomentar:  

marcella.zalianty : Sayaaaang ❤️❤️
momyes.official : Arash sayang, gemesh banget si????????
lie_snuelkara : Masyaallah tabarakallah gemes abang Arash the explorer ????????❤️
lutfiani.nazwa ❤️❤️❤️❤️❤️
miztieee : Lidahnya ????
alndprlsr : ibu aal tambahin fotonyaa dund kan bisa sampe 20 slide bu????
anissehhhh : MasyAllah arashh????????
zy2brn : Arash pinternya gak takut dan gak nangis loh dia ????????????

Momen Belajar Motorik

Kegiatan di mini zoo merupakan bagian dari pengenalan motorik, di mana anak belajar menggerakkan tubuhnya dengan terarah dan terkoordinasi, baik melalui motorik kasar atau gerakan besar, maupun motorik halus yakni gerakan kecil dan detail.

Pada usia Baby Arash, kegiatan memberikan makan rusa merupakan kegiatan motorik halus yakni melibatkan otot kecil seperti jari dan pergelangan tangan, yakni melatih ketepatan gerak tangan dan koordinasi. 

 

