Sederet Artis yang Alami Birthday Blues, Ditinggal Meninggal saat Hari Ulang Tahun

JAKARTA - Hari ulang tahun biasanya identik dengan perayaan dan kebahagiaan. Namun bagi sebagian orang, momen tersebut justru terasa berat ketika harus berdekatan dengan kabar duka kehilangan orang terdekat.

Fenomena ini dikenal sebagai birthday blues, ketika perasaan sedih muncul menjelang atau saat ulang tahun. Fenomena ini pun dialami oleh beberapa artis dan influencer Tanah Air yang mengalami momen emosional ditinggal orang terkasih saat atau berdekatan dengan ulang tahun mereka.

Berikut ini sederet artis yang ditinggal pergi untuk selamanya oleh sahabat hingga keluarga saat atau menjelang hari ulang tahun mereka, seperti dirangkum Senin (8/3/2026).

1. Aaliyah Massaid

Kabar duka datang dari dunia musik ketika Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi banyak sahabat, termasuk Aaliyah Massaid.

Momen tersebut semakin emosional karena Aaliyah merayakan ulang tahunnya tepat sehari setelah kabar duka tersebut, yakni pada 8 Maret. Duka mendalam tentunya dirasakan Aaliyah saat harus kehilangan sahabat dekatnya menjelang hari bahagia.