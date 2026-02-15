Akhirnya Steffi Zamora Tampilkan Wajah Anak ke Publik, Netizen: Bule Banget

JAKARTA - Aktris Steffi Zamora sedang menikmati momen menjadi seorang ibu baru bagi anak pertamanya, Kaia Lanna Fernandez. Di momen Hari Valentine pada 14 Februari 2026, Steffi akhirnya mengungkap wajah sang anak ke publik.

Diketahui, Kaia Lanna Fernandez lahir pada 28 Desember 2025. Steffi kala itu melahirkan melalui proses persalinan normal di rumahnya.

Sejak anaknya lahir ke dunia, Steffi dan suaminya, Nino, belum pernah mempublikasikan wajah cantik putri mereka. Kini, di hari spesial Valentine, mereka akhirnya memposting paras sang buah hati.

Dalam unggahan terbarunya di TikTok, Steffi memposting video anaknya yang sedang digendong oleh pengasuh. Dalam video tersebut, Kaia tampak menatap kamera dan melemparkan senyuman.

"Helloooo auntie uncleeee," tulis Steffi.

Hal ini membuat rasa penasaran warganet terjawab. Mereka senang bisa melihat wajah cantik anak Nino dan Steffi yang selama ini dinantikan.

Wajah Kaia tampak kental dengan paras blasteran. Bola matanya terlihat berwarna biru dan rambutnya cokelat terang.