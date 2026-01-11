Marak Super Flu, Moms Hindari 3 Hal Ini Demi si Kecil

JAKARTA - Merawat anak sakit tentu membutuhkan ibu yang tetap sehat. Agar selalu sehat, ibu juga harus disiplin menjaga kondisi tubuh agar tetap fit.

Kedisiplinan diri dalam merawat anak yang sakit bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Berikut penjelasannya seperti diungkapkan oleh Dokter Spesialis Anak, Denise Scott, seperti dikutip dari Care, Minggu (11/1/2026).

1. Mengabaikan Kekebalan Tubuh

Jangan abaikan fakta bahwa waktu yang cukup lama mungkin telah berlalu sejak terpapar penyakit tertentu. Bisa jadi kekebalan tubuh telah menurun. Oleh karena itu, jaga daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, minum yang cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi.

2. Terlalu Dekat

Jika anak sakit, rasanya ingin selalu mendekap, ya Moms. Namun, apabila Moms tidak menjaga jarak, virus pernapasan khususnya akan sangat mudah menular. Jadi, hindari terlalu “tepat di dekat wajah anak”.

3. Berbagi Alat Makan

Moms mungkin, baik sengaja maupun tidak sengaja, berbagi cangkir atau peralatan makan. Hindari hal ini, ya Moms, sebab penularan penyakit bisa terjadi melalui alat makan.

Lalu, bagaimana agar tidak jatuh sakit saat merawat anak yang sakit?