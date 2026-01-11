Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Marak Super Flu, Moms Hindari 3 Hal Ini Demi si Kecil

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |18:09 WIB
Marak Super Flu, Moms Hindari 3 Hal Ini Demi si Kecil
Marak Super Flu, Moms Hindari 3 Hal Ini Demi si Kecil. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Merawat anak sakit tentu membutuhkan ibu yang tetap sehat. Agar selalu sehat, ibu juga harus disiplin menjaga kondisi tubuh agar tetap fit.

Kedisiplinan diri dalam merawat anak yang sakit bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Berikut penjelasannya seperti diungkapkan oleh Dokter Spesialis Anak, Denise Scott, seperti dikutip dari Care, Minggu (11/1/2026).

1. Mengabaikan Kekebalan Tubuh
Jangan abaikan fakta bahwa waktu yang cukup lama mungkin telah berlalu sejak terpapar penyakit tertentu. Bisa jadi kekebalan tubuh telah menurun. Oleh karena itu, jaga daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, minum yang cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi.

2. Terlalu Dekat
Jika anak sakit, rasanya ingin selalu mendekap, ya Moms. Namun, apabila Moms tidak menjaga jarak, virus pernapasan khususnya akan sangat mudah menular. Jadi, hindari terlalu “tepat di dekat wajah anak”.

3. Berbagi Alat Makan
Moms mungkin, baik sengaja maupun tidak sengaja, berbagi cangkir atau peralatan makan. Hindari hal ini, ya Moms, sebab penularan penyakit bisa terjadi melalui alat makan.

Lalu, bagaimana agar tidak jatuh sakit saat merawat anak yang sakit?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198052//gerd_dr_aditya-0Urb_large.jpg
Jangan Terkecoh, Ini Cara Membedakan GERD dan Sakit Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197854//bpjs_kesehatan-LMIV_large.jpg
Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197773//sakit_perut-bFU8_large.jpg
Mengenal IBD, Penyakit Radang Usus Kronis yang Kerap Disangka Gangguan Pencernaan Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197794//bpjs_kesehatan-wi1A_large.jpg
Daftar Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197764//lucky_element-DSmG_large.jpg
Mengenal TB Ginjal, Penyakit yang Dialami Lucky Element
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197554//kelalawar_buah-zrMc_large.jpg
Waspada Virus Nipah dari Thailand, Gejala Demam Tinggi hingga Peradangan Otak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement