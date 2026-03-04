Shaloom Putri Wulan Guritno Jalani Operasi Hidung di Korsel

JAKARTA - Putri sulung aktris Wulan Guritno, Shaloom Syach Razade, membagikan kabar terbarunya, usai menjalani serangkaian prosedur operasi di Korea Selatan. Melalui unggahan di media sosial, Shaloom mengungkap bahwa dirinya melakukan upper blepharoplasty, ptosis correction, serta functional rhinoplasty.

Shaloom menjelaskan bahwa operasi hidung yang dijalaninya bukan semata-mata untuk alasan estetika, melainkan karena gangguan pernapasan yang sudah lama ia alami.

Shaloom juga mengaku memiliki struktur hidung yang bengkok. Kondisi itu membuat saluran pernapasan sebelah kanan sangat sempit.

“Selama ini aku ada gangguan pernapasan karena struktur hidungku bengkok, jadi saluran nafasku yang kanan sempit banget. Operasi ini mainly untuk memperbaiki saluran nafasku,” tulisnya, dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (4/3/2026).