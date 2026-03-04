Arti Fenomena Lonjakan Pesanan Pizza dari Pentagon Terjadi Lagi Sebelum Serangan Israel-AS-Iran

JAKARTA – Setiap kali ketegangan geopolitik meningkat, warganet kembali membicarakan fenomena unik yang dikenal sebagai Pentagon Pizza Index. Istilah ini merujuk pada lonjakan pesanan pizza di sekitar kantor pusat Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai sinyal tidak resmi adanya aktivitas militer intens.

Pentagon selama puluhan tahun menjadi pusat koordinasi pertahanan dan intelijen Amerika Serikat. Karena beroperasi 24 jam, setiap peningkatan aktivitas di dalamnya kerap dikaitkan dengan krisis global.

Dari Era Perang Dingin

Fenomena ini disebut-sebut bermula pada masa Perang Dingin. Laporan tidak resmi menyebut bahwa analis Soviet pernah memantau peningkatan pengiriman makanan cepat saji di Washington sebagai indikator kemungkinan rapat darurat atau persiapan operasi militer.

Istilah “Pizzint” (pizza intelligence) kemudian populer di kalangan pengamat geopolitik. Salah satu kisah yang sering dikutip terjadi menjelang invasi Irak ke Kuwait pada 1990, ketika terjadi lonjakan pesanan pizza ke kantor-kantor pemerintah AS beberapa jam sebelum peristiwa besar itu terjadi.

Sejak saat itu, pola serupa kerap dibicarakan setiap kali muncul krisis internasional.

Korelasi atau Sekadar Kebetulan?