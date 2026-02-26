Viral! Netizen Malah Beli 'Kurma Aneh' Tanpa Biji

JAKARTA - Kurma merupakan makanan yang lazim ditemui setiap bulan suci Ramadan. Khasiat serta anjuran agama yang menyarankan memakan buah tersebut membuat kurma banyak diburu untuk makanan berbuka puasa. Namun, apa jadinya jika kamu menemukan kurma yang cukup aneh?

Seperti yang saat ini tengah viral di jagat media sosial TikTok, di mana seorang netizen dengan akun bernama @haivrgoo membagikan unggahan video pengalamannya membeli kurma yang cukup aneh.

Dalam video tersebut, ia menunjukkan kurma yang telah ia beli. Dalam keterangan unggahannya, ia menceritakan bahwa dirinya mendapati banyak kejanggalan dari kurma yang telah dibeli.

Ia bercerita awalnya membeli kurma di dekat kos tempat tinggalnya. Kurma tersebut tampak seperti kurma pada umumnya, namun dijual dalam sebuah mika plastik dengan harga Rp25.000 per pieces.

“Awalnya pengen banget beli kurma, kebetulan ada yang jual dekat kos, 25 ribu satu mika ini, dan kelihatannya pas beli kayak kurma biasa,” tulis netizen tersebut dalam keterangan unggahannya, dikutip Rabu (25/2/2026).

Namun, saat dirinya sudah sampai di kos, ia mulai melihat keanehan dalam kurma tersebut. Saat ia memakan buah kurma yang telah dibeli, netizen itu menemukan tidak ada biji kurma di dalamnya. Tidak hanya itu, rasa dari kurma tersebut juga seperti gula tanpa ada rasa khas kurma seperti pada umumnya.

“Eh pas sampai kos baru sadar kalau kayak aneh, eh pas dimakan kok enggak ada bijinya semua ini kurma dan ditambah rasanya full kayak gula, benar-benar kayak gula, enggak ada rasa kurmanya sama sekali,” ucap dia.