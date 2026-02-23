Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Okin Bela Pacar yang Dituding Numpang Hidup: Dia Bekerja Sendiri

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |11:14 WIB
Okin Bela Pacar yang Dituding Numpang Hidup: Dia Bekerja Sendiri
Okin Bela Pacar yang Dituding Numpang Hidup: Dia Bekerja Sendiri (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mantan suami selebgram Rachel Vennya, Niko Al Hakim alias Okin, memberikan klarifikasi soal ketidakhadirannya di acara anak beberapa waktu lalu. Selain meluruskan isu tersebut, Okin juga membantah tudingan warganet yang menyebut kekasihnya, Nanda, menumpang hidup kepadanya.

Dalam klarifikasinya di Instagram Story pada Senin (23/2/2026), Okin menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar dan terjadi karena kesalahpahaman publik. Ia menyatakan bahwa sang kekasih selama ini selalu bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya.

“Maaf untuk miskomunikasi mengenai masalah ini, karena faktanya untuk memenuhi kehidupan, ia selalu bekerja untuk diri sendiri & keluarganya,” tulis Okin.

Okin mengaku menyesal telah mempublikasikan hubungannya dengan Nanda karena berujung pada hujatan seperti saat ini. Padahal, ia awalnya hanya ingin berbagi kebahagiaan saat mengumumkan hubungannya. Namun, unggahan tersebut justru memicu berbagai asumsi, mulai dari isu selingkuh hingga tudingan negatif lainnya.

Menurut Okin, ia bertemu dengan Nanda beberapa waktu setelah hubungan sebelumnya berakhir. Karena itu, ia menegaskan bahwa isu perselingkuhan tersebut tidak benar.

