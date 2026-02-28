Profil dan Pekerjaan Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP yang Viral 'Cukup Aku yang WNI' Hingga Kena Blacklist

JAKARTA – Nama Dwi Sasetyaningtyas menjadi sorotan publik usai beredarnya video yang memuat pernyataannya terkait status kewarganegaraan anak-anaknya. Dalam video tersebut, ia menyebut kalimat “cukup saya yang WNI, anak-anak jangan,” sembari memperlihatkan paspor asing milik sang anak.

Pernyataan tersebut menuai beragam respons di media sosial dan memicu perdebatan di ruang publik. Dwi Sasetyaningtyas diketahui merupakan salah satu alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Profil dan Pekerjaan Dwi Sasetyaningtyas

Dwi Sasetyaningtyas, yang akrab disapa Tyas, memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik dan energi. Ia menyelesaikan studi sarjana (S-1) Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister di Belanda melalui program beasiswa LPDP. Tyas menempuh studi di Delft University of Technology (TU Delft) pada program Sustainable Energy Technology dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017.

Delft University of Technology dikenal sebagai salah satu institusi teknologi terkemuka di Eropa, khususnya dalam bidang teknik dan inovasi energi berkelanjutan. Latar belakang akademik tersebut menjadi fondasi karier Tyas di sektor energi dan isu keberlanjutan.