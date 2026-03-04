5 Tips Mengatasi Bau Mulut Saat Puasa agar Tetap Percaya Diri

JAKARTA - Bau mulut saat puasa sering menjadi masalah yang membuat kurang percaya diri, terutama saat harus beraktivitas, bekerja, atau bertemu banyak orang. Kondisi ini umumnya terjadi karena produksi air liur berkurang selama berpuasa sehingga bakteri di dalam mulut lebih mudah berkembang dan menghasilkan bau tidak sedap.

Meski wajar terjadi, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meminimalkannya. Cara ini bisa membantu mengembalikan rasa percaya diri.

Berikut 5 tips mengatasi bau mulut saat puasa dikutip Rabu (4/3/2026).

1. Sikat Gigi dan Lidah Secara Rutin

Menyikat gigi dua kali sehari saja terkadang belum cukup saat puasa. Pastikan kamu menyikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur, serta membersihkan bagian lidah karena bakteri penyebab bau mulut sering menumpuk di sana.

Menurut American Dental Association (ADA), membersihkan lidah dapat membantu mengurangi bakteri dan memperbaiki aroma napas secara signifikan.

2. Gunakan Obat Kumur Tanpa Alkohol

Obat kumur bisa membantu membunuh bakteri penyebab bau mulut. Pilihlah produk yang bebas alkohol agar tidak membuat mulut semakin kering.

Mengutip penjelasan dari Mayo Clinic, mulut kering dapat memperparah bau mulut karena air liur berperan penting dalam membersihkan sisa makanan dan bakteri.

3. Perbanyak Minum Air Putih Saat Sahur dan Berbuka

Walaupun tidak bisa minum saat berpuasa, kamu tetap bisa menjaga hidrasi dengan cukup minum air saat sahur dan berbuka. Air membantu menjaga kelembapan mulut serta mengurangi risiko mulut kering yang menjadi pemicu utama bau mulut.

Disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan harian (sekitar 8 gelas) secara bertahap dari waktu berbuka hingga sahur.