Ternyata Ada Loh Kurma yang Dicampur dengan Gula, Berikut Penjelasannya

JAKARTA - Kurma merupakan salah satu makanan yang kaya khasiat dan manfaat bagi tubuh. Buah ini sering kali banyak dicari karena kandungan gulanya yang alami dan baik bagi kesehatan. Namun, bagaimana jika ada kurma yang justru ditambah gula agar rasanya tetap enak dan tampilannya lebih memukau?

Seorang konten kreator yang mengklaim dirinya sebagai Duta Kurma Indonesia, Ahmad Bagarib, lewat unggahan video di akun Instagram-nya mengatakan bahwa ada kurma yang memang ditambah gula, yakni Kurma Tunis Madu. Ia menyebut tidak ada kurma lain selain Tunis Madu yang ditambah gula berupa glukosa atau fruktosa.

“Sepengetahuan saya, tidak ada kurma yang dicampur glukosa dan fruktosa kecuali Tunis Madu saja. Jadi buat teman-teman yang mau menghindari glukosa dan fruktosa, sebetulnya cukup menghindari Tunis Madu saja,” katanya, dikutip Senin (2/3/2026).