HOME WOMEN LIFE

5 Tips Bukber Anti Boros Biar Dompet Tetap Aman

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |06:15 WIB
5 Tips Bukber Anti Boros Biar Dompet Tetap Aman
5 Tips Bukber Anti Boros Biar Dompet Tetap Aman. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Momen buka bersama (bukber) selalu jadi agenda yang dinanti saat Ramadan. Mulai dari teman sekolah, kuliah, kantor, hingga keluarga besar, semua ingin mengadakan reuni kecil sambil berbuka puasa. 

Sayangnya, kalau tidak diatur dengan baik, acara bukber bisa membuat pengeluaran membengkak. Tak jarang dompet bisa menipis imbas agenda bukber yang terlalu banyak memakan biaya.

Supaya tetap bisa seru-seruan tanpa bikin dompet menipis, simak lima tips bukber anti boros berikut ini dirangkum dari AARP, Senin (2/3/2026).

1. Tentukan Budget Sejak Awal

Sebelum menyetujui lokasi atau menu, sepakati dulu kisaran budget bersama. Misalnya maksimal Rp50.000 - Rp100.000 per orang. Dengan menentukan batas pengeluaran sejak awal, kamu bisa lebih mudah memilih tempat dan menghindari “kalap” saat memesan makanan tambahan.

2. Pilih Tempat dengan Paket Hemat

Banyak restoran menawarkan paket Ramadan khusus untuk rombongan. Biasanya paket ini sudah termasuk takjil, minuman, dan makanan utama dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pesan satuan. Selain lebih hemat, kamu juga jadi lebih praktis karena tidak perlu repot menghitung total pesanan satu per satu.

 

