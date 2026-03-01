Advertisement
Tasya Farasya Minta Maaf usai Bongkar Trik Marketing Spill Skincare

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |12:58 WIB
JAKARTA - Beauty influencer Tasya Farasya buka suara setelah namanya ramai dibicarakan publik terkait komentar soal konten “spill skincare” yang sempat viral. Diketahui sebelumnya, Tasya membongkar trik marketing spill skincare yang dikenal publik dengan sebutan “halo qaqa”.

Tasya menyebut konten yang dibuat akun TikTok quezelyhere tersebut adalah settingan dan mengaku pernah ditawari kerja sama, namun menolaknya. Pernyataan Tasya lantas menuai beragam reaksi warganet.

Ada yang menilai Tasya Farasya mematikan rezeki orang, ada pula yang merasa bersyukur karena Tasya mengungkap dugaan kedok marketing dari brand tertentu yang dikenal bukan karena kualitas. Akibat pernyataan Tasya, host konten spill skincare yang dikenal dengan nama Bunga kemudian mundur dari proyek tersebut dan menghapus seluruh konten spill yang telah diunggah.

Karena spekulasi semakin berkembang, akhirnya Tasya memberi klarifikasi melalui unggahan di Instagram Threads. Ia meminta maaf jika perkataannya berdampak pada berbagai pihak dan individu.

“First of all, aku minta maaf kalau dampak dari perkataan aku menyinggung berbagai pihak dan individu,” tulisnya, dikutip Minggu (1/3/2026). 

 

