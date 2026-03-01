Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lesti Kejora Lahiran di Februari, Rizky Billar: Namanya Bukan Febri.

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |09:14 WIB
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Rizky Billar dan Lesti Kejora. Melalui unggahan di akun instagram pribadi mereka pada Jumat, 22 Maret 2026, mereka mengumumkan kabar kelahiran anak ketiganya yang telah dinanti-nanti.

Dalam unggahan bersama di akun instagram Rizky Billar dan Lesti Kejora, keduanya membagikan momen kelahiran anak ketiga dalam dua unggahan. Unggahan pertama berisi  foto Rizky Billar saat menemani persalinan Lesti dan foto saat Rizky Billar menggendong sang buah hati.

Dalam keterangan unggahan tersebut, ia mengungkap bahwa putri keduanya yang merupakan anak ketiga itu lahir pada 23 Februari 2026, namun baru diumumkan sekarang melalui media sosial. “Alhamdulillah telah lahir putri kedua kami beberapa waktu lalu tepatnya pada Senin 2/2/2026), dengan kondisi yang Alhamdulillah sehat dan baik,” tulis Rizky dalam keterangan unggahannya, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Sementara, dalam unggahan kedua, terdapat empat slide foto diantaranya adalah dua foto saat Rizky Billar menemani persalinan Lesti dan dua foto lainnya adalah saat Rizky Billar menggendong putri keduanya sekaligus anak ketiganya yang baru lahir. “MasyaAllahTabarakallah…. 23-02-2026,” demikian keterangan unggahan tersebut.

 

