Menu Buka Puasa Ade Rai, Makan Karbohidrat Tapi Olahraga Sebelum Beduk

JAKARTA - Bulan puasa bukan alasan untuk mengendurkan pola hidup sehat. Momen ini justru bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan pola makan yang seimbang.

Binaragawan dan pakar kebugaran Ade Rai dikenal konsisten menerapkan prinsip nutrisi seimbang, termasuk saat Ramadhan. Menurutnya, kunci utama buka puasa adalah mengembalikan energi tubuh secara bertahap tanpa membuat sistem pencernaan “kaget”.

Khususnya saat berbuka puasa, ada beberapa tips agar asupan tetap terkontrol demi menjaga kesehatan tubuh. Hal ini diungkap Ade Rai melalui kanal YouTube Dunia Ade Rai, Minggu (1/3/2026). Berikut tips buka puasa sehat ala Ade Rai yang bisa dilakukan di rumah.

1. Olahraga Sebelum Berbuka

Pertama, lakukan olahraga atau workout ringan menjelang berbuka puasa. Tak perlu olahraga berat, gerakan ringan namun konsisten bisa dilakukan sebelum waktu berbuka.

“Jadi sebelum buka, kita cardio exercise dulu. Nah, kardionya bisa pilih, mau pakai alat bantu atau pakai skipping saja,” ungkap Ade Rai.

Ia mengatakan, berolahraga sebelum berbuka puasa merupakan waktu yang tepat untuk membakar lemak. Setelah berpuasa selama lebih dari 10 jam, gula darah mulai menurun sehingga tubuh cenderung membakar lemak sebagai sumber tenaga.

2. Konsumsi Lemak dan Serat Saat Awal Berbuka

Selanjutnya, buka puasa dengan menu yang mengandung lemak dan serat. Ade Rai menyarankan agar saat waktu berbuka tiba, hindari langsung mengonsumsi karbohidrat sederhana dan perbanyak asupan lemak serta serat.

“Problem buka puasa dengan karbohidrat saat masuk ke gula kita, saat gula tinggi otomatis pankreas kita akan merilis insulin, dan itu bisa menyebabkan insulin spike. Makanya kalau habis buka sering pada ngantuk,” jelasnya.