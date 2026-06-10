Lakukan Empat Tips Ini untuk Turunkan Tekanan Darah

JAKARTA - Darah tinggi saat ini bukanlah penyakit yang hanya diderita oleh orang dengan usia yang cukup tua, namun juga banyak diderita oleh orang yang masih berada di usia muda.

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tensimeter sebesar 10,7 persen pada kelompok usia 18–24 tahun dan 17,4 persen pada kelompok 25–34 tahun.

Kondisi tersebut cukup menjadi sorotan mengingat penyakit darah tinggi sendiri cenderung muncul tanpa gejala namun bisa mengakibatkan berbagai penyakit lainnya.

Meski demikian, belum ada kata terlambat jika seseorang melakukan berbagai upaya guna mengontrol tekanan darah dan mencegah terjadinya darah tinggi atau tidak mengkonsumsi obat penurun darah.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Hamidah dalam unggahan video di channel YouTube influencer kesehatan reproduksi pria sekaligus Dokter Spesialis Andrologi, Jefry Tribowo, mengatakan, ada beberapa tips yang bisa dilakukan guna menurunkan darah tinggi.