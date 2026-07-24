Dua Gerakan Sederhana Ini Diklaim Bisa Bikin Tekanan Darah Tetap Stabil

JAKARTA — Menjaga kestabilan tekanan darah seringkali dibayangkan dengan rutinitas olahraga berat dan pengobatan mahal. Padahal bisa dilakukan hanya dengan rutin melakukan gerakan-gerakan sederhana.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan dua teknik gerakan sederhana yang efektif membantu merelaksasi pembuluh darah serta mengontrol hipertensi jika dilakukan secara konsisten.

Meskipun terkesan santai dan tidak membutuhkan banyak perpindahan tempat, intervensi gerakan ini memiliki dasar mekanisme biologis yang kuat dalam memicu pelebaran dinding pembuluh darah. Gerakan pertama yang direkomendasikan adalah wall squat, yaitu posisi menahan beban tubuh dengan menyandarkan punggung pada dinding menyerupai posisi duduk.

“Dua gerakan paling malas tapi bantu pembuluh darah dan tensi tetap stabil. Pertama, wall squat. Tahan duduk di tembok kayak gini dua menit, istirahat dua menit, ulangi empat kali. Riset nunjukin pas istirahat, aliran darah deras memicu nitric oxide buat bantu ngelenturin dinding pembuluh darah kita. Rutinin tiga kali seminggu ya," kata dr. Cecep, dikutip Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, secara fisiologis, saat seseorang menahan posisi otot dalam kondisi diam, tekanan di dalam jaringan otot akan meningkat secara mendadak sehingga menyempitkan pembuluh darah secara sementara.

Ketika fase istirahat dimulai, darah akan kembali mengalir deras memasuki area tersebut. Kondisi lonjakan aliran darah mendadak ini merangsang sel-sel endotelium untuk melepaskan senyawa kimia penting berupa molekul nitric oxide yang berperan aktif melenturkan dan melebarkan dinding pembuluh darah.