Menkes Budi Ungkap Bahaya Saus Sachet, Bisa Bikin Hipertensi

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan mengonsumsi saus sachet sebagai pelengkap makanan. Menurutnya, kandungan natrium yang cukup tinggi pada saus dapat meningkatkan asupan garam harian dan berisiko memicu hipertensi apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Dalam unggahan video di akun Instagramnya, Budi menegaskan dirinya tidak melarang masyarakat mengonsumsi ayam goreng siap saji (fried chicken). Namun, ia meminta masyarakat lebih memperhatikan penggunaan saus yang sering kali ditambahkan dalam jumlah banyak.

"Buat kalian yang suka makan fried chicken siap saji seperti ini, siapa yang selalu nambahin saus demikian banyaknya? Bukan, bukan, bukan. Saya tidak pernah bilang tidak boleh makan ayamnya, ya. Tapi yang saya bilang berhati-hati adalah saus," kata Budi.

Kandungan Saus Sambal

Ia menjelaskan, satu bungkus saus sachet diperkirakan mengandung sekitar 100 miligram natrium. Sementara itu, berdasarkan kebiasaan sebagian masyarakat, satu porsi ayam goreng sering kali disantap dengan lebih dari satu bungkus saus.

"Kira-kira satu sachet seperti ini mengandung 100 miligram natrium. Biasanya, saya lihat orang makan satu potong ayam seperti ini bisa menghabiskan tiga sachet. Ini kan paket kombonya kalau kita makan. Saya baru tahu juga. Total dari sausnya saja sudah 600 miligram," jelasnya.