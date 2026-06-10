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Berat Badan Ideal Jadi Kunci Mencegah Darah Tinggi, Ini Penjelasan Dokter!

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |14:06 WIB
Berat Badan Ideal Jadi Kunci Mencegah Darah Tinggi, Ini Penjelasan Dokter!
Ilustrasi berat badan ideal. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Berat badan ideal adalah salah satu hal yang diinginkan oleh semua orang. Dengan berat badan ideal, postur tubuh juga tentunya akan terlihat lebih menarik bagi sebagian orang secara subjektif.

Namun di luar semua itu, ada satu hal yang lebih penting mengapa seseorang harus memiliki berat badan ideal. Sebab, berat badan ideal menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya darah tinggi. 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Hamidah dalam unggahan video di channel YouTube influencer kesehatan reproduksi pria sekaligus Dokter Spesialis Andrologi, Jefry Tribowo mengatakan, berat badan ideal sendiri membuat asupan protein dalam tubuh seperti protein, lemak serta kandungan air dalam tubuh sesuai dan mencegah terjadinya darah tinggi. 

Ia menjelaskan, salah satu indikator berat badan ideal adalah dilihat dari indeks massa tubuh seperti tinggi dan berat badan serta lingkar perut.

“Jadi kalau komposisi tubuh yang ideal. Berarti protein, lemak kandungan air di dalam tubuh itu juga sesuai. Jadi gak hanya berdasarkan angka timbangan ya. Jadi lingkar perut kemudian komposisi lemak, protein, dan cairan itu di dalam tubuh juga harus benar komposisinya,” kata dr. Hamidah dikutip Selasa (9/6/2026).

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