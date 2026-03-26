HOME WOMEN HEALTH

Jus Herbal Bawang Putih Bantu Normalkan Tekanan Darah Tinggi, Begini Cara Bikinnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |08:10 WIB
Jus Herbal Bawang Putih Tunggal Bantu Normalkan Tekanan Darah Tinggi, Begini Cara Bikinnya (Foto: Freepik)
JAKARTA – Usai menikmati hidangan Idul Fitri yang kaya santan, lemak, dan garam, tak sedikit orang mengalami kenaikan tekanan darah. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai, terutama bagi Anda yang punya riwayat hipertensi.

Salah satu cara alami yang bisa dicoba adalah mengonsumsi jus herbal dari Bawang Putih Tunggal. Jenis bawang ini dikenal memiliki kandungan yang baik untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.

Manfaat Bahan Utama

Selain bawang putih tunggal, minuman ini juga diperkaya bahan alami lain seperti Jahe, Kemangi, dan Lemon yang turut mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Bahan-Bahan:

  • 2 siung bawang putih tunggal
  • 1 ruas jahe
  • 1 genggam daun kemangi
  • ½ buah air perasan lemon
  • Air putih secukupnya
  • Madu (opsional)

Cara Membuat:

  • Cuci bersih daun kemangi, lalu tiriskan.
  • Kupas jahe dan bawang putih tunggal, kemudian cuci hingga bersih.
  • Masukkan kemangi, jahe, dan bawang putih ke dalam blender.
  • Tambahkan air perasan lemon dan sedikit air putih agar tidak terlalu kental.
  • Tambahkan madu sesuai selera.
  • Blender hingga halus.
  • Sajikan langsung atau saring sesuai preferensi.

Minuman herbal ini bisa dikonsumsi secara rutin sebagai salah satu upaya menjaga tekanan darah tetap stabil setelah momen Idul Fitri. Namun, tetap imbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk hasil yang maksimal.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

