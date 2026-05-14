Ade Rai Bilang Latihan Kaki Bisa Meningkatkan Keperkasaan Pria

JAKARTA - Dalam dunia kebugaran, latihan kaki sering kali menjadi sesi yang paling dihindari karena dianggap paling melelahkan. Namun, binaragawan legendaris sekaligus influencer kesehatan Indonesia, Ade Rai, justru menilai latihan otot kaki memiliki manfaat penting bagi kesehatan pria, termasuk membantu menjaga produksi hormon testosteron.

Hal tersebut diungkapkan Ade Rai dalam podcast Poscode di kanal YouTube @debimarcofficial. Ia menjelaskan bahwa melatih otot bagian bawah bukan sekadar soal estetika, melainkan investasi kesehatan hormonal yang sangat cepat dan efektif.

Ia memaparkan bahwa aktivitas fisik pada otot kaki memiliki kaitan erat dengan organ reproduksi pria yang memproduksi hormon testosteron.

“Kalau pria itu kan ada namanya pabrik testosteron kita. Nah, itu rajin latihan kaki adalah otot yang paling dekat dengan pabrik kita. Jadi testosteron, testis kita itu kan dekatnya sama kaki kita," kata Ade, dikutip Kamis (14/5/2026).

Penguatan Otot Kaki

Menurutnya, kedekatan posisi antara otot kaki dengan testis, tempat sel Leydig bekerja memproduksi testosteron, memberikan stimulus yang lebih baik bagi tubuh untuk memproduksi hormon tersebut secara alami.