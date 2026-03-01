Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Paket Takjil di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Ada Sedekah Rp2 Juta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |13:56 WIB
Viral Paket Takjil di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Ada Sedekah Rp2 Juta
Viral Paket Takjil di Masjidil Haram dan Majid Nabawi, Ada Sedekah Rp2 Juta. (Foto: Layar Tangkap Ulfi Official)
JAKARTA - Umat Muslim banyak yang mengincar ibadah umrah saat Ramadan, termasuk warga negara Indonesia (WNI). Masjid di dua kota suci, yakni Makkah dan Madinah, menyediakan paket takjil untuk jamaah berbuka puasa.

Setiap tahun, paket takjil atau yang dikenal sebagai iftar ini banyak menyita perhatian warganet. Sebab, kemasannya cantik, isinya komplet, dan terkadang ada sedekah riyal yang dimasukkan ke dalam paket tersebut.

Menurut Rudi Arsyah, salah satu jamaah umrah asal Indonesia yang sedang berada di Makkah, isi paket takjil berbeda-beda. Namun, variasinya antara lain roti, kurma, biskuit, kismis, serta air mineral atau air zamzam. “Kalau yogurt tidak ada di paket takjil Makkah, adanya di Madinah,” ujarnya.

Sementara itu, Pipit Fara Andriani, jamaah yang tengah umrah di Madinah, mengungkapkan isi takjil khas Masjid Nabawi yang dibagikan antara lain yogurt, biskuit, air mineral, kurma, dan kismis jumbo.

Viral Uang Sedekah Rp2 Juta

Sementara itu, viral di media sosial unggahan akun TikTok Ulfi Official yang mendapat takjil plus uang sekitar Rp2 juta.

 

