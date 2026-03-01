Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Saat Puasa Ramadhan Ingin Makan yang Manis-Manis? Ini Penjelasan Ilmiahnya 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |10:59 WIB
Kenapa Saat Puasa Ramadhan Ingin Makan yang Manis-Manis? Ini Penjelasan Ilmiahnya 
Kenapa Saat Puasa Ramadhan Ingin Sesuatu yang Manis-Manis? Ini Penjelasan Ilmiahnya. (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kebanyakan orang cenderung ingin makan atau minum sesuatu yang manis seperti kolak, dessert, dan lainnya. Saat puasa, orang cenderung “haus gula” dibandingkan hari-hari biasa.

Ternyata, keinginan kuat terhadap makanan manis saat puasa bukan sekadar soal selera. Ada beberapa alasan utama kenapa tubuh kita sangat menginginkan gula setelah seharian berpuasa. Berikut penjelasannya seperti dikutip dari verywellhealth, Minggu (1/3/2026). 

1. Tubuh Mencari Energi Cepat Setelah Berjam-Jam Tidak Makan

Saat berpuasa, kadar gula darah (glukosa) secara alami menurun karena tubuh tidak menerima asupan makanan selama berjam-jam. Glukosa adalah sumber energi utama bagi otak dan tubuh.

Ketika waktu berbuka tiba, tubuh secara biologis “mencari” sumber energi yang cepat diserap, dan gula adalah jawaban tercepat. Itu sebabnya minuman manis atau makanan tinggi gula terasa sangat menggoda saat berbuka puasa.

2. Fluktuasi Gula Darah Bisa Memicu Ngidam

Setelah berbuka dengan makanan atau minuman manis, gula darah bisa melonjak dengan cepat. Lonjakan ini sering diikuti penurunan yang juga cepat, terutama jika tidak diimbangi protein, lemak sehat, atau serat.

Naik turun gula darah ini bisa memicu rasa lapar lagi, bahkan ketika sebenarnya kalori sudah cukup. Akibatnya, keinginan makan manis muncul berulang kali sepanjang malam Ramadan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/612/3204299//leslar-Pzwl_large.jpg
Lesti Kejora Lahiran di Februari, Rizky Billar: Namanya Bukan Febri.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/482/3203545//tren_ramadhan-cgXm_large.jpg
Tren Ramadhan, Gym 24 Jam Kian Diminati Usai Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/298/3204270//mi_instan-ANcF_large.jpg
Sahur Pakai Mi Instan dan Nasi, Ternyata Miliki Dampak Buruk 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/612/3204244//muntah-aD7f_large.jpg
Apakah Muntah Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/298/3204236//kurma-MRoK_large.jpg
Kenapa Bentuk dan Rasa Kurma Berbeda-beda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/482/3204292//ade_rai-KXwe_large.jpg
Menu Buka Puasa Ade Rai, Makan Karbohidrat Tapi Olahraga Sebelum Beduk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement