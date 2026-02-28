Kenapa Bentuk dan Rasa Kurma Berbeda-beda?

(Foto: Freepik)

JAKARTA - Kenapa bentuk dan rasa kurma berbeda-beda? Kurma adalah buah dari pohon Phoenix dactylifera, yang banyak tumbuh di wilayah beriklim kering seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Buah ini telah dikonsumsi selama ribuan tahun dan menjadi bagian penting dalam tradisi berbuka puasa.

Kurma memiliki rasa manis alami dengan tekstur lembut hingga sedikit kenyal. Selain dikonsumsi langsung, kurma juga kerap dijadikan pemanis alami dalam berbagai hidangan dan minuman. Bentuk dan rasa kurma berbeda tergantung dari jenisnya.

Jenis-Jenis Kurma yang Populer

Berikut beberapa jenis kurma yang umum ditemukan di pasaran:

Kurma Medjool: Bertekstur lembut dengan rasa manis menyerupai karamel.

Kurma Ajwa: Berwarna hitam pekat dan populer karena kandungan nutrisinya.

Kurma Deglet Noor: Teksturnya lebih kenyal dan rasanya tidak semanis Medjool.

Kurma Barhi: Dapat dikonsumsi segar maupun kering, dengan rasa seperti butterscotch.

Kurma Sukari: Dikenal dengan rasa manis lembut dan tekstur lebih lunak.

Di Indonesia, jenis yang paling banyak beredar dan digemari adalah kurma Ajwa.

Manfaat Mengonsumsi Kurma Saat Puasa

Selain rasanya yang manis, kurma kaya akan nutrisi yang membantu tubuh pulih setelah seharian berpuasa. Berikut beberapa manfaatnya:

1. Mengembalikan Energi dengan Cepat