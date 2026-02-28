Apakah Penderita Diabetes Boleh Makan kurma saat sahur dan Buka puasa Ramadhan?

JAKARTA - Apakah penderita diabetes boleh makan kurma saat sahur dan buka puasa Ramadhan? Kurma merupakan salah satu makanan yang identik dengan bulan Ramadan. Banyak orang mengonsumsinya sebagai menu utama saat berbuka puasa karena rasanya manis dan mudah dicerna.

Namun, sebagian orang khawatir kandungan gula dalam kurma dapat memicu diabetes. Apakah anggapan tersebut benar? Berikut penjelasan lengkapnya.

Jenis-Jenis Kurma yang Populer

Kurma Medjool: Bertekstur lembut dengan rasa manis menyerupai karamel.

Kurma Ajwa: Berwarna hitam pekat dan populer karena kandungan nutrisinya.

Kurma Deglet Noor: Teksturnya lebih kenyal dan rasanya tidak semanis Medjool.

Kurma Barhi: Dapat dikonsumsi segar maupun kering, dengan rasa seperti butterscotch.

Kurma Sukari: Dikenal dengan rasa manis lembut dan tekstur lebih lunak.

Di Indonesia, jenis yang paling banyak beredar dan digemari adalah kurma Ajwa.

Apakah Kurma Boleh Dimakan Penderita Diabetes?

Kandungan gula dalam kurma memang cukup tinggi, tetapi bukan berarti otomatis menyebabkan diabetes. Diabetes terjadi akibat gangguan produksi atau kerja insulin yang berlangsung dalam jangka panjang.

Beberapa alasan mengapa kurma tetap aman dikonsumsi dalam porsi wajar:

Indeks glikemik relatif rendah hingga sedang, sehingga tidak langsung memicu lonjakan gula darah drastis.

Kandungan serat memperlambat penyerapan gula, membantu menjaga kestabilan kadar gula darah.