HOME WOMEN FOOD

5 Jenis Rekomendasi Kurma untuk Buka Puasa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |14:50 WIB
5 Jenis Rekomendasi Kurma untuk Buka Puasa
5 Jenis Rekomendasi Kurma untuk Buka Puasa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Buka puasa identik dengan kurma. Selain mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kurma juga kaya akan gula alami, serat, vitamin, dan mineral yang membantu mengembalikan energi tubuh dengan cepat setelah seharian berpuasa.

Buah kecil bercita rasa manis ini mengandung gula alami seperti glukosa dan fruktosa yang mudah diserap tubuh, serta kaya akan serat, kalium, magnesium, dan antioksidan.

Tidak hanya menyehatkan, kurma juga praktis dan mudah dikonsumsi sebagai menu pembuka sebelum menikmati hidangan utama. Namun, tahukah kamu bahwa ada berbagai jenis kurma dengan rasa, tekstur, dan karakteristik yang berbeda?

5 Rekomendasi Jenis Kurma

1. Kurma Ajwa

Pertama ada kurma Ajwa yang nikmat. Kurma Ajwa merupakan salah satu jenis kurma paling populer dan istimewa. Berasal dari Madinah, kurma ini sering disebut sebagai “kurma nabi”.

