Apa Perbedaan Kurma Manis Alami dengan Buatan?

JAKARTA – Kurma menjadi buah yang paling banyak dikonsumsi saat bulan Ramadan. Rasanya manis dan teksturnya lembut, sehingga cocok untuk berbuka puasa. Namun, tidak semua kurma memiliki rasa manis yang alami. Ada juga kurma yang diberi tambahan pemanis.

Lalu, apa perbedaan kurma manis alami dengan yang buatan? Berikut penjelasan dan cara mudah membedakannya.

Cara Membedakan Kurma

1. Reaksi terhadap Semut

Salah satu cara sederhana adalah dengan meletakkan kurma di tempat terbuka pada suhu ruangan.

Kurma dengan gula alami biasanya tetap menarik semut karena mengandung gula buah alami (fruktosa dan glukosa).

Namun, cara ini tidak selalu 100 persen akurat, karena semut juga bisa tertarik pada gula tambahan.