6 Negara yang Melarang Perayaan Valentine, Ada Indonesia

JAKARTA - Hari Valentine yang diperingati setiap 14 Februari sering identik dengan cokelat, bunga, surat cinta, dan momen romantis bersama pasangan. Namun, ternyata beberapa negara di dunia justru menolak atau membatasi perayaan hari kasih sayang tersebut.

Hal itu karena perayaan Valentine dinilai bertentangan dengan nilai budaya, agama, atau moral masyarakat setempat. Berikut ini beberapa negara yang melarang, membatasi, atau tidak merayakan Hari Valentine berdasarkan alasannya:

Negara yang Melarang Valentine

1. Iran

Pemerintah Republik Islam Iran melarang perayaan Hari Valentine karena dianggap sebagai tradisi Barat yang “tidak sesuai dengan nilai Islam”. Bahkan, pemerintah Iran juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang identik dengan Valentine seperti bunga merah, kartu ucapan, dekorasi berwarna merah, dan juga mengimbau para generasi muda untuk tidak merayakan Valentine.

2. Arab Saudi