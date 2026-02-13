Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Kado Ini Sebaiknya Tidak Diberikan Sebagai Hadiah Valentine, Dijamin Bikin Ilfeel

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |14:39 WIB
5 Kado Ini Sebaiknya Tidak Diberikan Sebagai Hadiah Valentine, Dijamin Bikin Ilfeel
5 Kado Ini Sebaiknya Tidak Diberikan Sebagai Hadiah Valentine, Dijamin Bikin Ilfeel (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Memilih kado untuk Hari Valentine memang tidak selalu mudah. Alih-alih membuat pasangan terharu, hadiah yang kurang tepat justru bisa bikin suasana jadi canggung bahkan menimbulkan kesalahpahaman.

Hari Valentine yang dirayakan setiap 14 Februari identik dengan ungkapan cinta dan kasih sayang. Namun, tak semua hadiah cocok diberikan di momen spesial ini. Penting untuk menghindari kado yang terkesan asal-asalan, terlalu umum, atau berpotensi mengirimkan pesan yang salah.

Berikut beberapa kado yang sebaiknya tidak diberikan saat Valentine:

1. Peralatan Rumah Tangga

Memberikan alat rumah tangga bisa terkesan kurang romantis dan seolah lebih menekankan urusan domestik daripada momen kasih sayang. Valentine sebaiknya jadi waktu untuk menunjukkan perhatian personal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201295/valentine-Sq6b_large.jpg
Kenapa Valentine Dirayakan Setiap Tanggal 14 Februari? Ini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/612/3200199/valentine-xOTL_large.jpg
5 Negara yang Melarang Perayaan Hari Valentine, Nomor 1 Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/301/2969895/7-restoran-romantis-di-bandung-cocok-buat-kencan-valentine-bareng-pacar-m96xczBO1c.jpg
7 Restoran Romantis di Bandung, Cocok buat Kencan Valentine Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/406/2969886/harga-kakao-meroket-cokelat-tetap-diburu-di-hari-valentine-xUwXFuHZc0.JPG
Harga Kakao Meroket, Cokelat Tetap Diburu di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/406/2969883/bunga-dan-cokelat-jadi-simbol-utama-inilah-8-tradisi-perayaan-valentine-di-dunia-Nv9fnbzHE1.jpeg
Bunga dan Cokelat Jadi Simbol Utama, Inilah 8 Tradisi Perayaan Valentine di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/406/2969505/ternyata-ada-hari-penting-lain-sebelum-valentine-apa-saja-maknanya-S0IUntg7JV.JPG
Ternyata Ada Hari Penting Lain Sebelum Valentine, Apa Saja Maknanya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement