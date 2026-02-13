5 Kado Ini Sebaiknya Tidak Diberikan Sebagai Hadiah Valentine, Dijamin Bikin Ilfeel

JAKARTA – Memilih kado untuk Hari Valentine memang tidak selalu mudah. Alih-alih membuat pasangan terharu, hadiah yang kurang tepat justru bisa bikin suasana jadi canggung bahkan menimbulkan kesalahpahaman.

Hari Valentine yang dirayakan setiap 14 Februari identik dengan ungkapan cinta dan kasih sayang. Namun, tak semua hadiah cocok diberikan di momen spesial ini. Penting untuk menghindari kado yang terkesan asal-asalan, terlalu umum, atau berpotensi mengirimkan pesan yang salah.

Berikut beberapa kado yang sebaiknya tidak diberikan saat Valentine:

1. Peralatan Rumah Tangga

Memberikan alat rumah tangga bisa terkesan kurang romantis dan seolah lebih menekankan urusan domestik daripada momen kasih sayang. Valentine sebaiknya jadi waktu untuk menunjukkan perhatian personal.