Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Film Indonesia yang Cocok Ditonton saat Valentine

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |07:17 WIB
5 Film Indonesia yang Cocok Ditonton saat Valentine
5 Film Indonesia yang Cocok Ditonton saat Valentine (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA - Valentine selalu identik dengan cokelat, bunga, dan makan malam romantis. Meski begitu, merayakan hari kasih sayang tidak harus selalu mewah.

Menonton film bersama pasangan sambil refleksi diri bisa menjadi cara sederhana namun bermakna untuk menikmati momen ini. Lewat film, kita bisa tertawa bersama, ikut deg-degan saat tokohnya jatuh cinta, atau bahkan menitikkan air mata karena kisah yang begitu menyentuh.

Industri perfilman Indonesia sendiri punya banyak kisah cinta yang tak kalah indah dari film-film luar negeri. Mulai dari romansa remaja yang penuh nostalgia, kisah cinta sejati yang abadi, hingga cerita yang lebih dewasa dan reflektif tentang arti komitmen. Semuanya bisa menjadi pilihan tontonan untuk menghangatkan suasana Valentine kamu tahun ini.

Film Indonesia yang Cocok Ditonton saat Valentine

1. Eiffel I’m in Love

Pertama ada film Eiffel I’m in Love yang sukses diperankan aktor Samuel Rizal dan Shandy Aulia. Film komedi romantis ini cocok disaksikan saat hari Valentine.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/612/3201417/valentine-1o8n_large.jpg
5 Kado Ini Sebaiknya Tidak Diberikan Sebagai Hadiah Valentine, Dijamin Bikin Ilfeel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/612/3201295/valentine-Sq6b_large.jpg
Kenapa Valentine Dirayakan Setiap Tanggal 14 Februari? Ini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/612/3200199/valentine-xOTL_large.jpg
5 Negara yang Melarang Perayaan Hari Valentine, Nomor 1 Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/301/2969895/7-restoran-romantis-di-bandung-cocok-buat-kencan-valentine-bareng-pacar-m96xczBO1c.jpg
7 Restoran Romantis di Bandung, Cocok buat Kencan Valentine Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/406/2969886/harga-kakao-meroket-cokelat-tetap-diburu-di-hari-valentine-xUwXFuHZc0.JPG
Harga Kakao Meroket, Cokelat Tetap Diburu di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/406/2969883/bunga-dan-cokelat-jadi-simbol-utama-inilah-8-tradisi-perayaan-valentine-di-dunia-Nv9fnbzHE1.jpeg
Bunga dan Cokelat Jadi Simbol Utama, Inilah 8 Tradisi Perayaan Valentine di Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement