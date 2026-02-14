5 Film Indonesia yang Cocok Ditonton saat Valentine

JAKARTA - Valentine selalu identik dengan cokelat, bunga, dan makan malam romantis. Meski begitu, merayakan hari kasih sayang tidak harus selalu mewah.

Menonton film bersama pasangan sambil refleksi diri bisa menjadi cara sederhana namun bermakna untuk menikmati momen ini. Lewat film, kita bisa tertawa bersama, ikut deg-degan saat tokohnya jatuh cinta, atau bahkan menitikkan air mata karena kisah yang begitu menyentuh.

Industri perfilman Indonesia sendiri punya banyak kisah cinta yang tak kalah indah dari film-film luar negeri. Mulai dari romansa remaja yang penuh nostalgia, kisah cinta sejati yang abadi, hingga cerita yang lebih dewasa dan reflektif tentang arti komitmen. Semuanya bisa menjadi pilihan tontonan untuk menghangatkan suasana Valentine kamu tahun ini.

1. Eiffel I’m in Love

Pertama ada film Eiffel I’m in Love yang sukses diperankan aktor Samuel Rizal dan Shandy Aulia. Film komedi romantis ini cocok disaksikan saat hari Valentine.