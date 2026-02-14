4 Ide Kencan Romantis untuk Valentine yang Tak Terlupakan

JAKARTA - Hari Valentine adalah momen spesial untuk merayakan cinta dan kebersamaan. Tidak harus selalu mahal atau mewah, yang terpenting adalah makna dan perhatian yang kamu berikan.

Kencan Valentine bukan tentang seberapa mahal hadiah yang diberikan atau seberapa mewah tempat yang dipilih. Justru, hal-hal sederhana yang dipersiapkan dengan tulus sering kali meninggalkan kesan paling mendalam.

Sentuhan personal, kejutan kecil, dan waktu yang dihabiskan bersama tanpa gangguan bisa menjadi hadiah paling berarti bagi pasangan.

4 Ide Kencan Romantis

1. Dinner Romantis di Rumah dengan Sentuhan Personal

Tidak perlu reservasi restoran mahal, Anda bisa menciptakan suasana intim di rumah. Siapkan makan malam favorit pasangan, nyalakan lilin, atur pencahayaan hangat, dan putar lagu romantis seperti dari John Legend atau Tulus untuk menciptakan suasana yang lembut.