HOME WOMEN LIFE

Jennie BLACKPINK Beli Gedung Rp230 Miliar Dibayar Tunai, Bikin Heboh Publik

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |14:50 WIB
Jennie BLACKPINK Beli Gedung Rp230 Miliar Dibayar Tunai, Bikin Heboh Publik
Jennie BLACKPINK Beli Gedung Rp230 Miliar Dibayar Tunai, Bikin Heboh Publik (Foto: Instagram)
JAKARTA - Jennie, salah satu anggota grup girl K-pop BLACKPINK, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena karyanya di industri hiburan, melainkan langkah besar Jennie dalam investasi properti.

Tak tanggung-tanggung, Jennie dilaporkan membeli sebuah gedung di Distrik Yongsan, Seoul, Korea Selatan, dengan nilai sekitar 20 miliar won atau setara Rp230 miliar. Bahkan, transaksi itu dikabarkan dilakukan secara tunai tanpa pembiayaan atau hipotek.

Adapun gedung yang dibeli Jennie adalah bangunan yang berada di kawasan Dongbinggo-dong. Area ini dikenal strategis dan dekat dengan distrik elite serta proyek besar seperti Hannam New Town dan pengembangan Taman Yongsan.

Gedung ini memiliki satu lantai basement dan dua lantai atas, dengan total luas bangunan sekitar 551 meter persegi dan luas tanah 595 meter persegi. Menurut sumber industri properti dan investasi, Jennie menawarkan seluruh pembayaran dalam bentuk tunai tanpa pengajuan hipotek.

Investasi Properti

Hal ini menunjukkan kapasitas finansial Jennie. Ia juga dinilai memiliki strategi investasi yang matang di tengah pasar properti Seoul yang terus berkembang.

