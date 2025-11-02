Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |12:05 WIB
Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!
Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya! (Foto: Medsos X)
A
A
A

JAKARTA - Grup K-Pop BLACKPINK mengguncang Jakarta di hari pertama konser bertajuk Deadline World Tour di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penampilan empat member BLACKPINK tentunya menjadi yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar alias BLINK.

Salah satu momen yang biasanya ditunggu adalah penampilan solo dari masing-masing member BLACKPINK. Seperti yang tampak pada konser tadi malam, ada satu momen yang membuat heboh seisi Stadion GBK.

Salah satu member BLACKPINK, yaitu Rose, tampak menikmati nasi goreng sebelum tampil secara tunggal (solo) di panggung konser. Dalam videotron yang terpasang di stadion, momen Rose menikmati nasi goreng sambil menuju panggung membuat para BLINK histeris.

Mereka sangat antusias melihat Rose memakan makanan khas Indonesia. Video itu pun lantas menuai sambutan riuh dari para penonton.

Rekaman momen Rose memakan nasi goreng juga viral di akun X, seperti yang diunggah oleh akun @seonwoojeong. Dalam video itu, Rose tampak antusias menikmati nasi goreng hingga menggelengkan kepalanya.

Postingan itu telah dilihat ratusan ribu kali dan menuai ribuan komentar dari para BLINK Indonesia.

“Kok gak ketoprak sih, Teh Rojeee? Takut bau bawang putih yaaa?” tulis akun @ulfadwinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181355/rose-sSrW_large.jpg
Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181110/rose-M9ad_large.jpg
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/194/3002703/rose-blackpink-ditunjuk-jadi-juri-fashion-awards-bergengsi-di-prancis-YNtjkTl6pu.jpg
Rose BLACKPINK Ditunjuk Jadi Juri Fashion Awards Bergengsi di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/194/2983074/potret-memukau-rose-blackpink-di-pre-dan-after-party-oscars-2024-DRIFdG1H1z.jpg
Potret Memukau Rose BLACKPINK di Pre dan After Party Oscars 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/194/2978787/rose-blackpink-hebohkan-paris-fashion-week-dengan-gaun-hitam-menerawang-Q7CuFkB7z6.jpg
Rose BLACKPINK Hebohkan Paris Fashion Week dengan Gaun Hitam Menerawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/194/2976666/potret-ros-blackpink-bergaya-tren-bold-underwear-ke-paris-fashion-week-gJNfeCQCqb.jpg
Potret Rose BLACKPINK Bergaya Tren Bold Underwear ke Paris Fashion Week
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement