Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!

JAKARTA - Grup K-Pop BLACKPINK mengguncang Jakarta di hari pertama konser bertajuk Deadline World Tour di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penampilan empat member BLACKPINK tentunya menjadi yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar alias BLINK.

Salah satu momen yang biasanya ditunggu adalah penampilan solo dari masing-masing member BLACKPINK. Seperti yang tampak pada konser tadi malam, ada satu momen yang membuat heboh seisi Stadion GBK.

Salah satu member BLACKPINK, yaitu Rose, tampak menikmati nasi goreng sebelum tampil secara tunggal (solo) di panggung konser. Dalam videotron yang terpasang di stadion, momen Rose menikmati nasi goreng sambil menuju panggung membuat para BLINK histeris.

Mereka sangat antusias melihat Rose memakan makanan khas Indonesia. Video itu pun lantas menuai sambutan riuh dari para penonton.

Rekaman momen Rose memakan nasi goreng juga viral di akun X, seperti yang diunggah oleh akun @seonwoojeong. Dalam video itu, Rose tampak antusias menikmati nasi goreng hingga menggelengkan kepalanya.

Postingan itu telah dilihat ratusan ribu kali dan menuai ribuan komentar dari para BLINK Indonesia.

“Kok gak ketoprak sih, Teh Rojeee? Takut bau bawang putih yaaa?” tulis akun @ulfadwinda.