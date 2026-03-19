Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisata Gunung Bromo Buka pada 21 Maret Usai Tutup saat Nyepi

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |09:07 WIB
Wisata Gunung Bromo Buka pada 21 Maret Usai Tutup saat Nyepi. (Foto: Avirista Midada/Okezone)
A
A
A

MALANG - Pengelola memutuskan membuka kembali wisata Gunung Bromo pada 21 Maret 2026. Sebelumnya, aktivitas wisata di Gunung Bromo ditutup sejak Kamis, 19 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 20 Maret 2026, guna menghormati pelaksanaan ibadah keagamaan yang digelar umat Hindu di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan penutupan wisata Gunung Bromo bersifat sementara selama perayaan Nyepi sejak Kamis dini hari (19/3/2026). Setelahnya, Gunung Bromo akan kembali ditutup pada hari pertama Hari Raya Idulfitri untuk memberikan kesempatan bagi umat Muslim beribadah.

"Penutupan total kegiatan wisata dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2026 hingga 20 Maret 2026. Kunjungan wisata akan dibuka kembali mulai 21 Maret 2026 pukul 12.00 WIB," ujar Rudijanta Tjahja Nugraha saat dikonfirmasi pada Kamis (19/3/2026).

Rudi menjelaskan, penutupan aktivitas wisata tersebut selain untuk menghormati kegiatan keagamaan Hindu dan Islam, juga untuk keperluan pemulihan (recovery) ekosistem lingkungan di kawasan taman nasional.

"Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah keagamaan serta upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan konservasi," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Monas Buka Hari Ini, Ada Atraksi Air Mancur hingga Hiburan Musik
Beckham Putra Rela Olahraga Malam demi Lahap Hidangan Khas Lebaran
Cara Unik Rizky Ridho Habiskan Libur Lebaran: Ingin Silaturahmi demi THR!
Ragunan Tutup di Hari Pertama Lebaran, Buka Lagi Besok
Kapolri Instruksikan Jajaran Siaga Antisipasi Bencana saat Libur Lebaran
Destinasi Wisata di Wonosobo yang Wajib Disinggahi Saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement