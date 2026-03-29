Bahagiakan Anak-Istri, Pria Asal Bogor Ini Rela Motoran ke Ragunan

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan diserbu belasan ribu pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu rombongan yang hadir yakni keluarga Jamaluddin asal Bogor, Jawa Barat.

Jamal mengaku harus menempuh perjalanan cukup jauh dari Bogor menuju Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor. Baginya, kebahagiaan anak dan istri adalah prioritas utama di momen H+7 Lebaran ini.

"Lumayan sih bang persiapannya. Dari mental dulu ya," ujar Jamaluddin lalu tertawa, dikutip Minggu (29/3/2026).

Ia menceritakan bahwa rencana berlibur ke kebun binatang legendaris ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.

"Emang rencana sebelum Lebaran sih liburan ke Ragunan. Mau nyenengin ini anak gitu sama istri gitu," tuturnya.