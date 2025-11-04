Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah

JAKARTA - Momen Rose BLACKPINK sebut BLINK Indonesia sebagai penonton paling meriah. Konser BLACKPINK bertajuk DEADLINE World Tour sukses digelar pada 1 dan 2 November 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Konser kali ini sepertinya sangat berkesan bagi Rose. Bahkan BLINK, para penggemar BLACKPINK, mendapatkan pujian dari Rose sebagai penonton paling ramai.

“Jakarta, ya Tuhan, penonton di sini benar-benar berbeda. Kalian paling ramai!” kata Rose.

“Sejujurnya, aku rasa kalian benar-benar mencapai nomor satu. Kalian adalah penonton paling ramai yang pernah kami datangi sepanjang tur ini,” pujinya.

“Jakarta, kalian menang! Wow, ya Tuhan, kami sangat merindukan kalian semua,” ucap Rose.

Ada juga momen menarik saat konser kemarin. Rose tampak menikmati nasi goreng sebelum tampil secara tunggal (solo) di panggung konser. Dalam videotron yang terpasang di stadion, momen Rose menikmati nasi goreng sambil menuju panggung membuat para BLINK histeris.

Mereka sangat antusias melihat Rose memakan makanan khas Indonesia. Video itu pun lantas menuai sambutan riuh dari para penonton.

Rekaman momen Rose memakan nasi goreng juga viral di akun X, seperti yang diunggah oleh akun @seonwoojeong. Dalam video itu, Rose tampak antusias menikmati nasi goreng hingga menggelengkan kepalanya.

Untuk diketahui, konser BLACKPINK di Jakarta 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia yang dimulai di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 5 Juli 2025. Setelah Korea, Jennie Cs juga menggelar konser mereka di sejumlah negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Italia, Spanyol, Inggris, dan Prancis.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)