Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |20:18 WIB
Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah
Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Momen Rose BLACKPINK sebut BLINK Indonesia sebagai penonton paling meriah. Konser BLACKPINK bertajuk DEADLINE World Tour sukses digelar pada 1 dan 2 November 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Konser kali ini sepertinya sangat berkesan bagi Rose. Bahkan BLINK, para penggemar BLACKPINK, mendapatkan pujian dari Rose sebagai penonton paling ramai.

“Jakarta, ya Tuhan, penonton di sini benar-benar berbeda. Kalian paling ramai!” kata Rose.
“Sejujurnya, aku rasa kalian benar-benar mencapai nomor satu. Kalian adalah penonton paling ramai yang pernah kami datangi sepanjang tur ini,” pujinya.
“Jakarta, kalian menang! Wow, ya Tuhan, kami sangat merindukan kalian semua,” ucap Rose.

Ada juga momen menarik saat konser kemarin. Rose tampak menikmati nasi goreng sebelum tampil secara tunggal (solo) di panggung konser. Dalam videotron yang terpasang di stadion, momen Rose menikmati nasi goreng sambil menuju panggung membuat para BLINK histeris.

Mereka sangat antusias melihat Rose memakan makanan khas Indonesia. Video itu pun lantas menuai sambutan riuh dari para penonton.

Rekaman momen Rose memakan nasi goreng juga viral di akun X, seperti yang diunggah oleh akun @seonwoojeong. Dalam video itu, Rose tampak antusias menikmati nasi goreng hingga menggelengkan kepalanya.

Untuk diketahui, konser BLACKPINK di Jakarta 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia yang dimulai di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 5 Juli 2025. Setelah Korea, Jennie Cs juga menggelar konser mereka di sejumlah negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Italia, Spanyol, Inggris, dan Prancis.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181110/rose-M9ad_large.jpg
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/298/3180828/rose-Dgkq_large.jpg
Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/194/3002703/rose-blackpink-ditunjuk-jadi-juri-fashion-awards-bergengsi-di-prancis-YNtjkTl6pu.jpg
Rose BLACKPINK Ditunjuk Jadi Juri Fashion Awards Bergengsi di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/194/2983074/potret-memukau-rose-blackpink-di-pre-dan-after-party-oscars-2024-DRIFdG1H1z.jpg
Potret Memukau Rose BLACKPINK di Pre dan After Party Oscars 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/194/2978787/rose-blackpink-hebohkan-paris-fashion-week-dengan-gaun-hitam-menerawang-Q7CuFkB7z6.jpg
Rose BLACKPINK Hebohkan Paris Fashion Week dengan Gaun Hitam Menerawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/194/2976666/potret-ros-blackpink-bergaya-tren-bold-underwear-ke-paris-fashion-week-gJNfeCQCqb.jpg
Potret Rose BLACKPINK Bergaya Tren Bold Underwear ke Paris Fashion Week
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement