HOME WOMEN LIFE

Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |19:27 WIB
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang' (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Gelaran konser BLACKPINK bertajuk Deadline Tour in Jakarta berlangsung meriah hingga hari kedua pada Minggu (2/11/2025). Penampilan Lisa, Rose, Jennie, hingga Jisoo itu mampu mengguncang seisi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Di akhir penampilan idolanya, para penggemar BLACKPINK atau biasa disebut BLINK serasa tidak ingin berpisah dengan empat member K-Pop tersebut. Seisi stadion kompak meneriakkan, "Gak mau pulang, maunya digoyang."

Para member BLACKPINK yang mendengar sorakan tersebut sempat bingung. Mimik wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung atas maksud yang diteriakkan para fans.

Namun, yang menjadi momen lucu adalah ketika Rose dan Jennie justru mengarahkan mikrofon mereka ke arah penonton. Bahkan, Rose tampak menirukan teriakan dari para penggemar, "Gak mau pulang, maunya diulang."

Rose akhirnya memahami teriakan dari para fans dan mengatakan, "Kalian gak mau pulang? Aku juga gak mau pulang."

