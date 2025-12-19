Deretan Makanan Khas Thailand yang Populer di Jakarta

JAKARTA – Ketertarikan masyarakat Jakarta terhadap kuliner Thailand terus menunjukkan tren peningkatan. Saat ini, ratusan restoran Thailand dapat ditemukan di berbagai sudut ibu kota, mulai dari kawasan Jakarta Selatan hingga pusat kota. Karakter rasa yang kuat, perpaduan asam, pedas, manis, serta penggunaan rempah khas membuat masakan Thailand mudah diterima oleh lidah masyarakat Indonesia.

Tak hanya soal rasa, meningkatnya minat ini juga dipengaruhi oleh tren wisata kuliner. Banyak orang ingin merasakan pengalaman menyantap hidangan autentik khas Negeri Gajah Putih tanpa harus bepergian ke luar negeri. Menu seperti tom yum, pad thai, boat noodle, hingga thai milk tea kini kerap menjadi pilihan, baik untuk santapan santai maupun momen kebersamaan bersama keluarga dan teman.

Fenomena ini mencerminkan perubahan gaya konsumsi masyarakat urban yang semakin terbuka terhadap eksplorasi kuliner lintas budaya. Pengalaman makan tidak lagi sekadar mengenyangkan, tetapi juga menghadirkan sensasi baru yang unik dan berkesan.

Sejumlah makanan khas Thailand yang populer dan mudah ditemui di Jakarta antara lain:

Tom Yum Goong – Sup legendaris Thailand dengan rasa asam pedas yang segar, berisi udang dan rempah aromatik.

Tom Kha Gai – Sup berbahan santan dengan cita rasa gurih dan lembut, dipadukan dengan potongan ayam dan rempah khas.

Pad Thai – Mi goreng khas Thailand dengan keseimbangan rasa manis, asam, dan gurih, biasanya dilengkapi udang atau ayam.

Green Curry (Kari Hijau) – Kari bersantan dengan rempah autentik yang memiliki sensasi pedas dan tekstur creamy.

Sticky Rice with Mango – Hidangan penutup favorit berupa ketan, mangga matang, dan saus santan manis.

Thai Tea / Thai Iced Tea – Minuman teh khas Thailand dengan rasa manis dan creamy yang digemari banyak kalangan.

Beragam konsep restoran, mulai dari street food hingga fine dining, membuat kuliner Thailand dapat dinikmati oleh berbagai segmen konsumen. Selain itu, peran media sosial dan platform digital turut mempercepat penyebaran tren ini melalui visual makanan yang menarik dan menggugah selera.

Perpaduan cita rasa, pengalaman bersantap, serta eksposur digital menjadi faktor utama berkembangnya kuliner Thailand di Jakarta. Menangkap peluang tersebut, Ayara memberikan konsep makan sepuasnya ala Thailand dengan dua pilihan utama, yakni hotpot dan grill.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman kuliner Thailand yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada satu jenis hidangan,” ujar Alex Rumondor, Founder Ayara.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)