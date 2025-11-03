Nonton Konser BLACKPINK, Nagita Slavina Pakai Kaos Casual tapi Tenteng Tas Rp74 Juta

JAKARTA - Nagita Slavina jadi salah satu selebritis yang nonton langsung konser BLACKPINK DEADLINE World Tour in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (1/11/2025). Sebagai BLINK, fans BLACKPINK, istri Raffi Ahmad ini nyaris tak pernah absen menyaksikan sang idola.

Di momen konser itu, outfit Nagita juga menjadi sorotan warganet. Alih-alih pakai outfit heboh, ibu tiga anak itu justru santai mengenakan busana kasual yakni kaus oblong dan celana pendek.

Gaya oufit Nagita ini pun terlihat nyaman dan bikin leluasa selama konser berlangsung. Ia bahkan tak ragu mengenakan jas hujan saat hujan mengguyur kawasan GBK di tengah konser Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo.

Meski hanya mengenakan outfit simple, Nagita tetap mencuri perhatian dengan tas branded yang ia tenteng selama konser. Dari Instagram @fashion__selebritis, wanita yang akrab disapa Gigi ini membawa sling bag keluaran brand ternama, Louis Vuitton seri Side Trunk.

Tas ini nampak mewah dengan nuansa silver dan berbahan kulit yang membuatnya semakin elegan. Tas tersebut dikenakan Nagita selama konser dan memberikan kesan glam sekaligus chic pada penampilannya yang sederhana.